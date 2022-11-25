Роспотребнадзор советует покупателям быть внимательнее в дни распродаж в Тверской области

В офлайн и онлайн-магазинах продолжаются распродажи "Черная пятница" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В офлайн и онлайн-магазинах продолжаются распродажи "Черная пятница". Торговые площадки предлагают актуальные скидки. В связи с этим Роспотребнадзор Тверской области призывает потребителей проявить осмотрительность при совершении покупок в дни распродаж и напоминает о правилах покупки и возврата товара.

- От товара, купленного в интернет-магазине, в том числе, в рамках акции "Черная пятница", потребитель вправе отказаться в любое время до его передачи потребителю продавцом, а после передачи товара - в течение семи дней (если в отношении приобретенного товара сохранен его товарный вид, потребительские свойства). Это правило не распространяется только на лекарства, - отмечают специалисты ведомства.

При покупке проверяйте цену на товар со скидкой у других продавцов (в особенности в интернет-магазинах), обращайте внимание на сроки и стоимость доставки товара до его оплаты, изучайте информацию о товаре и продавце, избегайте навязывания дополнительных товаров и услуг. Некачественный товар возвращайте сразу.

Не вводите свои персональные данные и данные банковских карт и пароли на фишинговых и подозрительных сайтах.

Остерегайтесь мошенников!