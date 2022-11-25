В поликлинике №2 горбольницы №7 в Твери проведут капремонт

О ремонте поликлиники попросили жители Заволжского района Фото: ПТО

В поликлинике №2 городской клинической больницы №7 в Твери проведут капитальный ремонт. Об этом в ходе личного приёма граждан 25 ноября губернатора Игоря Руденю попросила жительница Заволжского района Ирина Гаврилова.

- Ремонт планируем начать в конце года. Кроме того, примем решение ещё о приведении в порядок асфальтового покрытия на территории поликлиники, - сказал Игорь Руденя.

Планируется проведение ремонта помещений поликлиники, внутренних инженерных сетей, обустройство вентилируемого фасада всего здания, установка автоматической пожарной сигнализации, благоустройство территории. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы.

За поликлиникой №2 закреплено 42 тысячи человек. В учреждении работают 69 сотрудников. Плановая мощность поликлиники - 250 посещений в смену, фактическая - до 350.

В 2019 году в учреждении был проведён капитальный ремонт в одной части здания.