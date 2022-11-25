Полицейские поблагодарили жителя Калининского района, который помог найти пропавшего мальчика

Полицейские вручили Денису Копейкину благодарственное письмо Фото: УМВД России по Тверской области

Руководитель отдела МВД России по Калининскому району полковник полиции Дмитрий Чебуздин вручил местному жителю Денису Копейкину благодарственное письмо и от лица всех сотрудников полиции поблагодарил за активную гражданскую позицию.

Вечером, 19 ноября 2022 года, житель деревни Поминово ехал на автомобиле "Шкода" по автодороге Андрейково-Игнатово, вне населённого пункта заметил ребёнка 12-14 лет, который находился один на дороге.

Денис Копейкин остановился и пытался заговорить с несовершеннолетним пешеходом. Ребенок не разговаривал, поэтому мужчина позвонил в полицию.

На место прибыли инспекторы ДПС ОМВД России по Калининскому району старший лейтенант полиции Александр Капустин и лейтенант полиции Виктор Дементьев, которые доставили ребёнка в отдел полиции.

Выяснилось, что в деревне Игнатово Калининского района ушёл из дома 14-летний подросток, нуждающийся в медпомощи.

Благодаря неравнодушию водителя и инспекторов мальчик вернулся домой.