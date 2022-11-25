Уголовная ответственность грозит жителю Лихославля за уклонение от административного надзора Фото: архив "КП"

Жителю Лихославля 1986 года рождения, освободившемуся из мест лишения свободы, судом был установлен административный надзор на три года с запретом пребывания вне жилого помещения с 23:00 до 6:00 и посещения мест проведения массовых мероприятий.

Мужчина неоднократно нарушал установленные ограничения, несколько раз был привлечён к административной ответственности.

Кроме того, полицейскими мужчина был замечен в общественном месте в состоянии опьянения - в отношении него составлен протокол.

На нарушителя завели уголовное дело по части 2 статьи 314.1 УК РФ. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до одного года.