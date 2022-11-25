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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 7:12

Житель Тверской области украл из магазина 22 упаковки пальчиковых батареек

Подозреваемого задержали росгвардейцы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого задержали росгвардейцы

Подозреваемого задержали росгвардейцы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Твери росгвардейцы задержали ранее судимого 29-летнего жителя Ржева. Мужчину подозревают в краже 22 упаковок пальчиковых батареек. Сигнал тревоги поступил из торговой точки.

Менеджер по безопасности пояснил прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны, что по камерам видеонаблюдения заметил, как один из посетителей берет с открытых витрин батарейки, кладет в рюкзак и пытается пройти кассовую зону без оплаты товара.

Росгвардейцы задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.