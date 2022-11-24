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НовостиОбщество24 ноября 2022 18:34

В Тверской области увеличено финансирование спортивного направления

Решение принято в правительстве региона
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Дополнительные средства направлены на укрепление материально-технической базы физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов

Дополнительные средства направлены на укрепление материально-технической базы физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов

Фото: ПТО

24 ноября на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя, были внесены изменения в государственную программу "Физическая культура и спорт в Тверской области".

Дополнительные средства направлены на укрепление материально-технической базы физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов, в частности, СК "Юбилейный".

Увеличены ежемесячные выплаты выдающимся спортсменам Тверской области, в том числе спортсменам-инвалидам, тренерам физической культуры и спорта региона, находящимся на заслуженном отдыхе.

Деньги направят на завершение строительства многофункционального спортивного центра - гребной базы на реке Тверца в Твери и приобретения современного оборудования и инвентаря. Для центра приобретут мебель, бытовое оборудование, станки для ремонта лодок, тренажеры, оборудование для общей физической подготовки, занятий волейболом и баскетболом. Также, всем необходимым будут оснащены медицинский кабинет и раздевалки.