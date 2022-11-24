Росреестр прокомментировал земельный спор в деревне Глазково под Тверью

Владельцы возмутились и не хотят отдавать землю Фото: ТИА

В Тверской области собственники земельного участка в деревне Глазково пожаловались в СМИ, что у них отбирают часть участка из-за реестровой ошибки. Ситуация оказалась спорной. Владельцы возмутились и не хотят отдавать землю. Росреестр прокомментировал проблему.

- Собственниками земельного участка неверно истолкована формулировка решения об исправлении реестровой ошибки, направленного специалистом Управления в рамках проведения работ по исправлению реестровых ошибок. В 2007 году на часть №8 (площадью 134 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 69:10:0122401:109 и общей площадью 1717 кв.м наложено ограничение (обременение) в связи с прохождением охранной зоны ЛЭП-04 кВ и газопровода. При исправлении реестровой ошибки наложенное ограничение (обременение) будет внесено в границы земельного участка, в результате чего площадь обременения (ограничения) уменьшится на 2 кв.м и будет составлять 132 кв.м вместо 134 кв.м. Права собственников земельного участка в данном случае никак не нарушаются, поскольку площадь земельного участка равная 1717 кв.м. и его конфигурация останутся неизменными, - сообщили в ведомстве.

Всю дополнительную информацию, связанную с исправлением реестровых ошибок, заявители могут получить по телефону 8(4822) 47-73-34 (доб. 1164).