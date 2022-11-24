В Тверской области назначен Осташковский межрайонный природоохранный прокурор

Советник юстиции Алексей Юдин Фото: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

Приказом Генпрокурора РФ на должность Осташковского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры назначен советник юстиции Алексей Юдин.

Алексей Николаевич, 1981 года рождения, имеет высшее юридическое образование, окончил Саратовскую государственную академию права, женат, воспитывает двоих детей. В органах прокуратуры служит с октября 2007 года. Замещал должности заместителя Астраханской межрайонной природоохранной прокуратуры, прокурора и старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов об охране природы Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.