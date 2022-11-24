Жители Твери присоединятся к акции "Спортивная зима"

Массовый старт лыжников состоится в 15:00 Фото: администрация Твери

1 декабря в России стартует акция "Спортивная зима", которая проводится в рамках информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта "Спорт - норма жизни".

День открытых дверей для жителей Верхневолжья пройдет, в рамках акции, 1 декабря с 15:00 до 20:00 на лыжной базе в Чуприяновке. Бесплатно будет предоставлен прокат инвентаря для катания на лыжах, тюбинги для детей и подготовлена трасса для лыжных гонок.

Все желающие смогут получить рекомендации и советы по катанию на лыжах от тренеров и спортсменов МБУ СШОР "Тверь".

Массовый старт лыжников состоится в 15:00.