В Твери будут перекрывать улицы на время съемок фильма

В Твери перекроют несколько улиц Фото: Алина НИЗАМОВА

Администрация Твери опубликовала постановление о перекрытии ряда улиц на время съемок фильма.

В документе предписано прекратить движение всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие:

- с 6:00 до 12:00 по улице Вольного Новгорода (на участке от улицы Трехсвятской до Тверского проспекта);

- с 9:30 до 13:00 по набережной Степана Разина (на участке от улицы Трехсвятской до Нового Волжского моста);

- с 10:30 до 14:00 по улице Вольного Новгорода (на участке от Свободного переулка до Тверского проспекта), по набережной Степана Разина (на участке от Нового Волжского моста до Свободного переулка);

- с 13:00 до 17:30 по набережной Степана Разина (на участке от улицы Трехсвятской до Свободного переулка);

- с 10:00 до 13:00 по набережной Степана Разина (на участке от улицы Трехсвятской до Свободного переулка);

- с 12:30 до 17:30 по улице Салтыкова-Щедрина (на участке от площади Славы до улицы Советской), по улице Медниковской (на участке от дома № 10 до дома № 35), по улице Чернышевского (на участке от Татарского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина), по улице Симеоновской (на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Дементьева).

4 и 5 декабря с 5:00 утра до 17:30 вечера - по набережной Степана Разина (на участке от Татарского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина).

Автономной некоммерческой организации Развития Кино "Кинокомиссия Тверской области" рекомендовано организовать проезд экстренных служб.

Автовладельцам следует заранее планировать пути объезда.