В Тверской области за неделю цены на ряд продуктов выросли на 5-8%

Рост цен ускорился.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За неделю с 15 по 21 ноября в магазинах Тверской области существенно выросли цены на колбасу, свежие огурцы и ещё рад продуктов:
Огурцы +9,41%
Колбаса варёная +8,16%
Свёкла +5,15%
Колбаса полукопчёая и варёно-копчёная +4,91%
Чай чёрный байховый +3,96%
Сосиски, сардельки +3,57%
Менее существенно, но выросли цены на сливочное масло, бананы, вермишель, пшено, муку, консервы для детского питания, сливочное и подсолнечное масло.
Подешевели:
Белокочанная капуста -3,1%
Маргарин -2,02%
Творог -1,59%
Печенье -1,52%.