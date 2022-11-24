В Тверской области за неделю цены на ряд продуктов выросли на 5-8%

Рост цен ускорился. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю с 15 по 21 ноября в магазинах Тверской области существенно выросли цены на колбасу, свежие огурцы и ещё рад продуктов:

Огурцы +9,41%

Колбаса варёная +8,16%

Свёкла +5,15%

Колбаса полукопчёая и варёно-копчёная +4,91%

Чай чёрный байховый +3,96%

Сосиски, сардельки +3,57%

Менее существенно, но выросли цены на сливочное масло, бананы, вермишель, пшено, муку, консервы для детского питания, сливочное и подсолнечное масло.

Подешевели:

Белокочанная капуста -3,1%

Маргарин -2,02%

Творог -1,59%

Печенье -1,52%.