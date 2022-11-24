МЧС Тверской области работает в усиленном режиме из-за погодных условий

МЧС работает в усиленном режиме Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В связи прохождением на территории Тверской области комплекса неблагоприятных погодных явлений (мокрый снег, усиление ветра, гололедные явления), в целях обеспечения оперативного реагирования на ЧС, с 22 ноября ГУ МЧС России по Тверской области переведено на усиленный режим работы.

В период ухудшения погоды силы и средства МЧС готовы к нештатным ситуациям, организована круглосуточная работа оперативного штаба.

Спасатели напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении на улице, дома и управлении автотранспортом.