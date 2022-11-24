Женщину осудили за ложный донос на мужа в Тверской области

Женщину осудили за ложный донос Фото: Степан КАМЕНЕВ

Перед судом предстала 30-летняя жительница Бежецка. Женщину осудили за заведомо ложный донос на мужа (ч. 3 ст. 306 УК РФ).

В ходе судебного следствия установлено, что в апреле 2022 года женщина обратилась в полицию и сообщила, что её супруг угрожал ей убийством с применением ножа, угрозу она восприняла реально, опасаясь за свою жизнь.

В ходе расследования потерпевшая прошла судебно-медицинскую экспертизу, которая подтвердила наличие у неё на груди повреждения острым предметом, синяк на руке и кровоподтек на губе. Несовершеннолетний сын женщины слова матери подтвердил.

Позже женщина созналась, что обратилась в полицию из-за неприязни к супругу. Она была зла на него, потому что он первый написал на неё заявление в полицию об употреблении спиртных напитков в присутствии детей. Телесные повреждения она получила в уличной драке, а сына подговорила дать ложные показания.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде года лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.