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НовостиОбщество23 ноября 2022 16:35

Врачи Перинатального центра рассказали о состоянии беременной девушки, пострадавшей в ДТП в Твери

Авария произошла вечером, 22 ноября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В ДТП пострадала беременная девушка Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ДТП пострадала беременная девушка Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло 22 ноября на улице Красина в Твери. 42-летний водитель автомобиля "Греат Вол" столкнулся с автомобилем "Хендай Соната" под управлением 29-летнего мужчины.

В аварии пострадала 24-летняя пассажирка. Беременную девушку с травмой живота и головы экстренно доставили в Областную клиническую больницу, где она была осмотрена и направлена в Областной перинатальный центр. Там её уже ожидала команда специалистов.

- В настоящее время 24-летней беременной женщине оказана необходимая помощь, её жизни и состоянию плода ничего не угрожает. Женщина будет находиться под наблюдением врачей, ребёнка ждёт полноценное обследование, чтобы исключить все возможные последствия травмы, - сообщила администрация Перинатального центра 23 ноября.