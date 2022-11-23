Двое мужчин оборудовали нарколабораторию в частном доме в Тверской области

В Тверской области полицейские обнаружили нарколабораторию Фото: УМВД России по Тверской области

Оперативники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Тверской области задержали двух подозреваемых в незаконном производстве синтетических наркотиков.

Нарколабораторию полицейские обнаружили в частном доме в одной из деревень Калязинского района. При обысках с территории домовладения изъято три пакета с производным веществом общей массой более 29 кг. Также найдены различные емкости с остатками наркотических средств и лабораторное оборудование.

- Этот дом приобрели жители Ленинградской и Тюменской областей специально для незаконного производства наркотиков. Изготовленные вещества они планировали сбывать бесконтактным способом через тайники-закладки. Полицейские установили местонахождение обоих мужчин и задержали их, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемые заключены под стражу. Следователем следственного отдела по обслуживанию Калязинского отдела полиции МО МВД России "Кашинский" возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 228.1 УК РФ.