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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 15:36

Житель Твери попался на краже куртки из кафе на железнодорожном вокзале

Вора задержали транспортные полицейские по горячим следам
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Транспортные полицейские раскрыли кражу в Твери. У жителя Тверской области кто-то украл куртку за 6000 рублей, которую он на несколько минут оставил без присмотра в кафе быстрого питания, расположенном в новом здании железнодорожного вокзала.

Сотрудники транспортной полиции, просмотрев запись камер видеонаблюдения, по горячим следам установили подозреваемого - жителя Твери1987 года рождения. В содеянном он сознался, похищенное было изъято.

В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь. Расследование продолжается.