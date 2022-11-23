Житель Твери попался на краже куртки из кафе на железнодорожном вокзале

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Транспортные полицейские раскрыли кражу в Твери. У жителя Тверской области кто-то украл куртку за 6000 рублей, которую он на несколько минут оставил без присмотра в кафе быстрого питания, расположенном в новом здании железнодорожного вокзала.

Сотрудники транспортной полиции, просмотрев запись камер видеонаблюдения, по горячим следам установили подозреваемого - жителя Твери1987 года рождения. В содеянном он сознался, похищенное было изъято.

В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь. Расследование продолжается.