81% промышленных предприятий Тверской области вкладывает в инвестиции собственные средства

Как инвестируют предприятия Тверской области. Графика: Тверьстат.

В 2022 году основным источником финансирования инвестиционной деятельности 81% промышленных предприятий Тверской области стали собственные средства, сообщает Тверьстат.

- Главным фактором, стимулирующим инвестиционную активность организаций региона, является спрос на выпускаемую продукцию. На это указали 61% опрошенных руководителей предприятий, - сообщает ведомство.

Основной целью инвестирования в текущем году стало: приобретение машин, транспортных средств, а также информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования. Распределились эти инвестиции следующим образом:

- 82% - вложения в новые машины и оборудование;

- 15% - вложения на условиях лизинга;

- 14% - инвестиции, потраченные на вторичном рынке.