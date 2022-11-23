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НовостиСпорт23 ноября 2022 14:55

Школьники из Тверской области победили во всероссийском фестивале дворового баскетбола

Ребята и девушки стали обладателями командных и индивидуальных наград
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Соревнования проходили в Перми.

Соревнования проходили в Перми.

Фото: ПТО

Две команды школьников из Тверской области стали победителями всероссийского фестиваля дворового баскетбола 3х3, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Соревнования проходили в Перми. В играх приняли 59 команд юношей и девушек до 14 лет из 30-ти субъектов РФ. Тверскую область на соревнованиях представляла команда юношей средней школы № 19 из Вышнего Волочка и сборная девушек из Твери.

По итогам предварительных игр в группах обе тверские команды заняли первые места и продолжили борьбу за награды в плей-офф.

Обладательницами золотых медалей всероссийского фестиваля стали: Елизавета Громова, Виктория Шервец, Анастасия Здоровец, Анна Давыдова, Ярослав Зарыгин, Артём Поздняков, Максим Булышев и Максим Свистунов.

Тверские спортсмены были отмечены также специальными наградами. Елизавета Громова стала самым результативным игроком среди девушек. Виктория Шервец признана лучшим игроком среди девушек. У юношей две самые престижные индивидуальные награды получил Ярослав Зарыгин – он стал и лучшим и самым результативным игроком.