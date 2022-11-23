В Тверской области в 31 учреждении культуры проведен ремонт и обновлено оборудование

В этом году средства на ремонты и обновление материальной базы учреждения культуры получил 21 муниципалитет региона. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В этом году 21 муниципалитет региона получил областные и федеральные средства на проведение ремонтов и обновление оборудования в 31 учреждении культуры.

Они расположены в Андреапольском, Весьегонском, Лесном, Лихославльском, Рамешковском муниципальных округах, Вышневолоцком, Осташковском, Удомельском городских округах, Бельском, Сонковском, Старицком и Торжокском районах. Также средства на эти цели были выделены Валдайскому сельскому поселению Бологовского района, Маловасилевскому сельскому поселению Кимрского района, сельским поселениям «Успенское» и «Хорошево» Ржевского района, Архангельскому, Берновскому, Степуринское, «Луковниково» и «Паньково» Старицкого района.

По информации от пресс-службы областного правительства, текущий ремонт был проведён в 15 домах культуры, новое звуковое, световое и видеопроекционное оборудование приобретено для 14 учреждений. Одежда сцены, костюмы для творческих коллективов, кресла в зрительные залы закуплены для 13 ДК.