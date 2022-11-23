В Твери состоится концерт-презентация стипендиатов губернатора

Концерт молодых дарований состоится в филармонии. Фото: Тверская филармония

24 ноября в 13:00 в Тверской академической областной филармонии состоится концерт-презентация стипендиатов губернатора, а также лауреатов региональных премий. В этом году стипендии и премии удостоены 112 молодых дарований.

- Тверская земля всегда славилась талантами. Наш край называют душой России, в том числе за богатейшее культурное наследие. Молодые дарования своим творчеством продолжают культурные традиции Верхневолжья. Каждый школьник и студент должен иметь возможность найти применение своим талантам на тверской земле, - считает губернатор Игорь Руденя.

Презентация стипендиатов губернатора станет завершением областного конкурса, который состоялся в апреле. В этом году в нем приняли участие более 300 ребят из детских школ искусств, общеобразовательных организаций, культурно-досуговых учреждений, детских и молодежных общественных объединений.

По итогам были определены победители в следующих номинациях: музыкальное исполнительство, театральное и хореографическое искусство, искусство цирка, кино- и видеоискусство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, дизайн, фотография, социально-культурное проектирование и журналистика.

Размер ежемесячных стипендий губернатора Тверской области - 3500 рублей. Их получателями являются 65 учащихся из Твери, Ржева, Торжка, Вышнего Волочка, Кимр, ЗАТО Озёрный, Бежецка, Кувшиново и Лихославля.

Для 35 студентов образовательных организаций региона размер стипендии составляет 5000 рублей. Кроме того, 10 студентов выпускных курсов стали обладателями премии губернатора в размере 10 000 рублей.