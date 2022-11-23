Петербургский Новодевичий монастырь передал Тверской епархии икону Богородицы "Экономисса" Фото: Тверская епархия

21 ноября настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга игумения София (Силина) передала правящему архиерею Тверской епархии митрополиту Тверскому и Кашинскому Амвросию образ Пресвятой Богородицы "Экономисса" с пожеланиями скорейшего восстановления Спасо-Преображенского кафедрального собора Твери.

- Образ уникален тем, что в нижней его части изображен сам Спасо-Преображенский собор, а на оборотной стороне иконы прикреплена памятная табличка со словами "с молитвенным пожеланием скорейшего устроения кафедрального собора", - сообщает Тверская епархия.

Перед этой иконой в Твери будут совершаться молитвы о восстановлении собора.