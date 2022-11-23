Следователи проводят проверку по факту гибели рыбака на озере в Тверской области

По факту гибели мужчины проводится проверка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в озере Улин.

По предварительным данным, мужчина 1973 года рождения уехал на озеро рыбачить с надувной резиновой лодки и пропал. С 20 по 22 ноября на озере Улин проводились поисково-спасательные мероприятия с участием сотрудников МЧС, сотрудников поисково-спасательной службы и добровольцев. В результате поисков тело погибшего мужчины было обнаружено и извлечено из воды.

Устанавливаются все обстоятельства ЧП. Для установления точной причины смерти назначено проведение экспертизы.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.