В Твери будут готовить архитекторов и проектировщиков зданий

Это принципиально другая ступень развития и обучения. Здание конструируется по принципу конструктора «Лего», где одна деталь подходит только к той детали, к которой должна подходить. Фото: ЗСТО

22 ноября в Тверском технологическом колледже открыты две новые мастерские по компетенциям «Архитектура» и «Технологии информационного моделирования BIM». Они созданы в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

В мастерской «Архитектура» создано 10 рабочих мест, в мастерской «Технологии информационного моделирования BIM» - 20.

Развитию профессионального образования в Тверской области уделяется особое внимание. Приводится в порядок и материально-техническая база учреждений. По мнению губернатора Игоря Рудени, производственные мастерские помогут студентам более детально ознакомиться со спецификой будущей профессии на практике, в том числе благодаря изучению нового оборудования и технологий.

Тверской технологический колледж, специализирующийся на подготовке специалистов для строительной отрасли региона, теперь перешел на новый, более технологичный уровень обучения студентов. Время требует перевода всех процессов строительства в цифровой формат. В мастерской BIM-технологий (технологии электронного моделирования капитальных зданий и сооружений) учатся будущие инженеры-проектировщики. На грант в 15 млн. рублей в учебном заведении и оборудовали принципиально новые мастерские. На первый взгляд – это простые компьютерные классы. Однако студенты не просто «рисуют» здания, они учатся электронному проектированию.

- Это принципиально другая ступень развития и обучения. Здание конструируется по принципу конструктора «Лего», где одна деталь подходит только к той детали, к которой должна подходить. Новая система как раз и позволяет проектировать здания без технологических ошибок, что в разы сокращает время проектирования и повышает качество самого проекта, - отметил руководитель отдела дополнительного образования Тверского технологического колледжа Алексей Ступишин.

Председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного Собрания Тверской области Станислав Петрушенко считает, что подобные мастерские должны быть на только в Тверском технологическом колледже, но и в других учебных заведениях средне-специального профессионального образования.

- Мы не должны отставать от мировых тенденций в проектировании и в строительстве зданий и сооружений. Это принципиально новый, более качественный уровень подготовки проектов для строительства. Теперь не надо тратить время на поиски нужного параметра для конкретного проекта. Новые технологии позволяют быстрее применять теоретические знания, - говорит Станислав Петрушенко.

Всего в 2022 году в Тверской области открыто 12 мастерских в 6 учреждениях, реализующих программы среднего профессионального образования. Сейчас по специальностям и профессиям строительного профиля в регионе обучается более 1,6 тыс. студентов.