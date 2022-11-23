В Твери полицейские раскрыли квартирную кражу

Полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже Фото: архив "КП"

В полицию с заявлением о краже обратилась 63-летняя жительница Твери. Пенсионерка рассказала полицейским, что сдала квартиру одинокому мужчине. Первое время квартирант исправно платил, но спустя два месяца стал тянуть с перечислением денег.

Женщина решила поговорить с должником, пришла в квартиру и обнаружила, что мужчина исчез вместе с бытовой техникой, мебелью и предметами интерьера. Ущерб составил 45 000 рублей.

По подозрению в совершении кражи сотрудники полиции задержали ранее судимого безработного 39-летнего мужчину. Злоумышленник сознался в содеянном, похищенное он продал.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.