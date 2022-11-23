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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 9:38

Двое парней воровали в Тверской области крышки канализационных люков

Таким образом злоумышленники хотели заработать денег
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Молодые люди украли четыре крышки канализационных люков

Молодые люди украли четыре крышки канализационных люков

Фото: Олег ЗОЛОТО

В дежурную часть ОМВД России по Калининскому району обратился представитель муниципального предприятия и сообщил, что с улицы Парковая села Бурашево неизвестные похитили крышки четырёх канализационных люков. Ущерб составил более 19 000 рублей.

В ходе розыска были задержаны двое неработающих 20-летних жителей Твери.

Один из молодых людей в отделе полиции сознался в содеянном и пояснил, что они с приятелем хотели быстро заработать денег и планировали сдать крышки в пункт приёма металла.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. В настоящее время оперативными сотрудниками устанавливается местонахождение второго молодого человека и его причастность к краже.