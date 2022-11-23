Мошенники обманули жителя Твери на 740 000 рублей

Мужчину обманули мошенники на 740 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился житель Твери и сообщил, что неизвестный, под предлогом помощи в отмене операции по оформлению кредита, похитил с его счета 740 000 рублей.

Звонивший убедил потерпевшего, что "службой безопасности банка" зафиксированы попытки оформления посторонними лицами кредита на его имя. Необходимо оформить "зеркальный" кредит и перевести деньги на "защищённые банковские ячейки".

Мужчина сделал все по инструкции. После финансовой операции звонки прекратились.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.