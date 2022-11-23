В Тверской области на территории бывшего Савёловского завода в Кимрах создадут технопарк

Заседание совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области. Фото: ПТО

В Кимрах на площадке некогда огромного и мощного машиностроительна завода запланировано создание инновационно-промышленного парка «Савёловский» с объёмом инвестиций к 2026 году в размере свыше 5 млрд рублей. Вопрос рассмотрен 23 ноября на заседании совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области. Его провёл губернатор Игорь Руденя.

Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

На территории бывшего Савёловского машиностроительного завода уже формируется высокотехнологичный кластер в сфере синтеза и обработки искусственных алмазов. Соглашение о реализации проекта было подписано на ПМЭФ-2022 губернатором Игорем Руденей и инвестором.

При этом там проводится работа по модернизации и восстановлению инфраструктуры.

Создание инновационно-промышленного парка на площадке Савёловского завода обсуждалось на встрече Президента Российской Федерации с главой региона 7 ноября этого года.

- Данный проект имеет особое значение для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации, разработки и производства наукоёмкой продукции для реального сектора отечественной экономики. Для самого муниципалитета - это возможность социально-экономического развития. Ключевой целью любого проекта является создание рабочих мест для наших граждан, - отметил Игорь Руденя.

Губернатор на заседании совета. Фото: ПТО

В технопарке запланировано создать свыше 1500 рабочих мест, а его резиденты смогут запустить собственные проекты в высокотехнологичных отраслях промышленности. При этом им будет обеспечены определенные налоговые преференции.

Площадку некогда огромного завода используют под ряд производств в рамках создания технопарка. Фото: ПТО