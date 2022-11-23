В Твери полиция задержала 19-летнего студента-наркоторговца

Подозреваемый задержан, ведется следствие Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Твери задержан 19-летний студент вуза, подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков.

При личном досмотре у молодого человека изъяли 20 свёртков с веществом, которые он собирался сбыть через "закладки".

Оперативники установили, что фигурант самостоятельно приобретал партии наркотиков и сбывал их бесконтактным способом, передавая координаты тайников наркозависимым.

Подозреваемый взят под стражу и водворен в следственный изолятор.

По части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 20 лет тюрьмы.