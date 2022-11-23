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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 8:58

Житель Твери в пьяной ссоре убил знакомого

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины. Он подозревается в убийстве.

По версии следствия, преступление было совершено 21 ноября 2022 года в квартире дома на улице Вагжанова. Во время пьяной ссоры подозреваемый несколько раз ударил ножом знакомого. От полученных травма мужчина скончался на месте происшествия.

На месте работали следователи и полиция. Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.