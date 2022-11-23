Законодательное Собрание Тверской области выражает соболезнования в связи с уходом из жизни депутата Ирины Колесниковой

Ирине Колесниковой было 66 лет Фото: Тверская городская Дума

Законодательное Собрание Тверской области выражает соболезнования в связи с уходом из жизни депутата областного парламента четвертого и шестого созывов Ирины Колесниковой. Ей было 66 лет.

Вся жизни коренной тверичанки Ирины Колесниковой была связана со сферой здравоохранения родного города. Возглавив в 2004 году городскую поликлинику №8 Твери, Ирина Алексеевна проявила себя не только как высококлассный врач, но и как блестящий организатор, в короткие сроки укрепив потенциал медучреждения, значительно расширив возможности оказания современной помощи землякам.

В октябре 2009 года и в сентябре 2016 года Ирина Алексеевна была избрана депутатом Законодательного Собрания Тверской области. В составе постоянного комитета по социальной политике принимала активное участие в разработке государственных и областных программ по развитию отрасли здравоохранения.

- О заслугах Ирины Алексеевны Колесниковой перед Тверской областью свидетельствуют не только многочисленные профессиональные и региональные награды, но и уважение, признательность тысяч пациентов. Ирину Алексеевну всегда будут с благодарностью вспоминать все, кто ее знал. Для нас она навсегда останется примером верного служения своей благородной профессии. Светлая память! - написано в некрологе.