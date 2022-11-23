В Тверской области продолжают выявлять случаи "свиного гриппа"

В Тверской области отмечены случаи заражения "свиным гриппом" Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тверской области остается стабильной.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Тверской области, на 46 календарной неделе 2022 года в области выявлено 8300 случаев ОРВИ. Показатель ниже недельного расчетного эпидемического порога по совокупному населению на 15%.

Регистрируются случаи гриппа, преимущественно группы А (H1N1), он же - "свиной грипп".

В области продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинировано более 518 000 человек, из них 113 000 - дети.

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тверской области.