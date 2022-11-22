Тверская торгово-промышленная палата наладила деловые контакты с китайской провинцией Ляонин

У нашего региона есть деловое взаимодействие с Китаем. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Твери на площадке центра «Мой бизнес» в режиме видеоконференцсвязи прошла встреча представителей Тверской области и китайской провинцией Ляонин. Был подписан меморандум о взаимопонимании по укреплению торгово-экономического сотрудничества между Федерацией промышленников и торговцев Ляонин и Тверской торгово-промышленной палатой.

По мнению представителей палаты, подписание этого соглашения послужит активизации торгово-экономических связей двух регионов.

- Заместитель председателя Федерации промышленников и торговцев провинции Ляонин Ху Гуйтао пригласил все компании Верхневолжья к взаимовыгодному сотрудничеству, - сообщила пресс-служба областного правительства.

По мнению губернатора Игоря Рудени, у Тверской области сформирован достаточный потенциал для наращивания и развития экспорта услуг и товаров, которые производятся в регионе.

Опять же по информации от пресс-службы областного правительства, наш регион экспортирует в Китай необработанные шкуры и выделанную кожу, мясо и пищевые субпродукты, натуральный и искусственный мех, древесину и изделия из нее. Из Поднебесной в Тверскую область поступают металлы, изделия из пластмассы, одежда, оборудование и аппаратура.