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НовостиЭкономика22 ноября 2022 15:55

Тверская торгово-промышленная палата наладила деловые контакты с китайской провинцией Ляонин

Подписано перспективное соглашение
Алексей АНДРЕЕВ
У нашего региона есть деловое взаимодействие с Китаем.

У нашего региона есть деловое взаимодействие с Китаем.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Твери на площадке центра «Мой бизнес» в режиме видеоконференцсвязи прошла встреча представителей Тверской области и китайской провинцией Ляонин. Был подписан меморандум о взаимопонимании по укреплению торгово-экономического сотрудничества между Федерацией промышленников и торговцев Ляонин и Тверской торгово-промышленной палатой.

По мнению представителей палаты, подписание этого соглашения послужит активизации торгово-экономических связей двух регионов.

- Заместитель председателя Федерации промышленников и торговцев провинции Ляонин Ху Гуйтао пригласил все компании Верхневолжья к взаимовыгодному сотрудничеству, - сообщила пресс-служба областного правительства.

По мнению губернатора Игоря Рудени, у Тверской области сформирован достаточный потенциал для наращивания и развития экспорта услуг и товаров, которые производятся в регионе.

Опять же по информации от пресс-службы областного правительства, наш регион экспортирует в Китай необработанные шкуры и выделанную кожу, мясо и пищевые субпродукты, натуральный и искусственный мех, древесину и изделия из нее. Из Поднебесной в Тверскую область поступают металлы, изделия из пластмассы, одежда, оборудование и аппаратура.