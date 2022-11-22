Активисты ОНФ добиваются уборки руин бывшего ДК в Вышнем Волочке

Строительный мусор до сих пор не вывезли с территории Фото: onf.ru

Активисты ОНФ Тверской области призвали власти Вышнего Волочка освободить от строительного мусора и обломков ограждения площадку, на которой ранее располагался Дом культуры.

- Опасные руины соседствуют с детским садом, двумя поликлиниками и игровой зоной с фонтаном, - говорится в сообщении.

Ранее в ходе мониторинга потенциально опасных зданий и сооружений, подлежащих сносу или консервации общественники уже обращали на него внимание. Полуразрушенное здание начали сносить в 2020 году, полностью работы были завершены в сентябре 2021-го, но обломки и строительный мусор с площадки до сих пор не вывезли. Ограждение отсутствует, а руины привлекают детей и подростков, которые выбирают это место для игр.

- Мы несколько лет добивались обеспечения безопасности на данном объекте, неоднократно направляли обращения в областную прокуратуру и в администрацию Вышнего Волочка, в которых настаивали на возведении ограждения вокруг опасного строения и скорейшего принятия мер. Мы будем добиваться ликвидации свалки отходов, образовавшейся после сноса опасного здания и уже отправили свои обращения в администрацию Вышневолоцкого городского округа и Вышневолоцкую межрайонную прокуратуру, - сказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Тверской области Николай Баженов.