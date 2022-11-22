В Тверском технологическом колледже открыли две производственные мастерские

Одна из новых производственных мастерских в Тверском технологическом колледже. Фото: ПТО

В Верхневолжье продолжается работа по расширению компетенций производственных мастерских в колледжах. 22 ноября в Тверском технологическом колледже в рамках нацпроекта «Образование» открыты две новые мастерские по компетенциям «Архитектура» и «Технологии информационного моделирования BIM».

Напомним, что 7 ноября губернатор Игорь Руденя доложил Президенту России, что регион провел модернизацию системы профессионально-технического образования. У нас организованы учебно-образовательные кластеры разных отраслей. Как правило, каждый колледж прикреплены к «шефам» – производственным предприятиям, где обеспечена практика для учащихся.

По мнению губернатора, производственные мастерские с новым оборудованием также помогут учащимся более детально ознакомиться со спецификой будущей профессии на практике.

- Всего в 2022 году в Тверской области открыто 12 мастерских в 6 учреждениях, реализующих программы среднего профессионального образования, - сообщила подробности пресс-служба правительства региона. - В Тверском технологическом колледже в мастерской «Архитектура» создано 10 рабочих мест, в мастерской «Технологии информационного моделирования BIM» - 20.