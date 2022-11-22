Губернатор Тверской области выразил соболезнования в связи с уходом из жизни фронтовика Сергея Колесникова

Соболезнования родным и близким фронтовика выразил губернатор. Фото: Евгений КУЦ

Ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны Сергей Васильевич Колесников. Он был долгожителем - ветерану было 104 года.

Соболезнования родным и близким фронтовика выразил губернатор Игорь Руденя.

- Сергей Васильевич был настоящим героем из легендарного поколения победителей, отважным воином-артиллеристом, участником боев на ржевской земле, тружеником, внесшим свой вклад в развитие лесопромышленного комплекса. Память о нем сохранится в сердцах родных и близких людей, всех, кому довелось знать Сергея Васильевича Колесникова, - написано в телеграмме родным и близким ветерана от имени Игоря Рудени.

Сергей Васильевич Колесников родился 14 марта 1918 года. В декабре 1938 года был призван в рабоче-крестьянскую Красную Армию. Попал на Дальний Восток, где участвовал в Хасанских боях с японцами.

В 1940 году вернулся домой. Вновь был призван на фронт 5 октября 1941 года. Сергей Васильевич участвовал в Тульской оборонительной операции, был наводчиком. В 1942 году, в период ожесточенных боев подо Ржевом, служил в артиллерии.

Фронтовик был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и других наград.