В Твери более 1000 водителей оштрафованы за нарушение правил парковки

Нарушителей выявляют с помощью фото- и видеофиксации Фото: администрация Твери

В Твери водители, нарушающие правила правила парковки и размещающие транспортные средства на газонах, территориях парков, скверов и в других запрещенных местах, привлечены к ответственности.

По данным на 22 ноября во всех районах города комплексами фото- и видеофиксации выявлено порядка 1000 нарушений. Автомобилисты-нарушители оштрафованы.

Размер штрафа составляет от 3000 до 5000 рублей для граждан, от 10 000 до 20 000 рублей для должностных лиц и от 20 000 до 40 000 рублей для юридических лиц.