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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 15:08

В Твери пропала несовершеннолетняя девушка

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Следователи ищут пропавшую Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователи ищут пропавшую Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетней Алеси Алескеровой, 2005 года года рождения, поступило в СУ СК РФ по Тверской области 22 ноября. Девушка ушла из дома в Твери и до настоящего времени не вернулась.

Следователь выезжал по месту последнего нахождения несовершеннолетней, проведен осмотр жилища, опрошены родственники. Организованы поиски пропавшей.

Всех, кто обладает информацией, просят звонить по телефону: 8-930-179-00-69.

Девушка ушла из дома 22 ноября Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Девушка ушла из дома 22 ноября Фото: СУ СК РФ по Тверской области