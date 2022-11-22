В Твери пропала несовершеннолетняя девушка

Следователи ищут пропавшую Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетней Алеси Алескеровой, 2005 года года рождения, поступило в СУ СК РФ по Тверской области 22 ноября. Девушка ушла из дома в Твери и до настоящего времени не вернулась.

Следователь выезжал по месту последнего нахождения несовершеннолетней, проведен осмотр жилища, опрошены родственники. Организованы поиски пропавшей.

Всех, кто обладает информацией, просят звонить по телефону: 8-930-179-00-69.