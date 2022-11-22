Двадцать единиц техники выехало на уборку дорог в Твери

На дорогах Твери работает более 20 единиц техники Фото: администрация Твери

Днём 22 ноября более 20 единиц техники – комбинированные дорожные машины, тракторные щётки, «Чистики», пескоразбрасыватели - выехали на дороги Твери для устранения последствий снегопада.

Ручную уборку тротуаров производят порядка 140 дворников.

- Особое внимание уделяется обработке пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, а также тротуарам вблизи социально значимых объектов города. Для очистки зауженных участков тротуаров используются ручные снегоуборщики, которые были закуплены МУП «ЖЭК» в этом году вместе с дополнительными единицами техники, - сообщили в администрации города.

Ночью запланирована уборка и вывоз снега с мостов, путепроводов и сложных участков улиц. На погрузке и вывозе снега планируется задействовать свыше 20 единиц спецтехники.