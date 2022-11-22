Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 13:29

276 единиц техники устраняют последствия снегопада на региональных и межмуниципальных дорогах Тверской области

Дорожные службы работают в усиленном режиме
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Уборочная техника продолжит работу и в ночную смену.

Уборочная техника продолжит работу и в ночную смену.

Фото: ПТО

22 ноября в Тверской области прошёл сильный снегопад. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на очистке от снега региональных и межмуниципальных трасс задействовано 276 единиц техники. В первую очередь обрабатываются трассы с высокой интенсивностью движения и места повышенной аварийности.

Движение по дрогам региона осуществляется в штатном режиме. Заторов и ограничений не зафиксировано.

Уборочная техника продолжит работу и в ночную смену. По сообщению Тверского гидрометцентра, ночью со вторника на среду так же ожидается мокрый снег, на дорогах – гололедица.

О затруднениях движения транспорта на автодорогах жители региона могут сообщать по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

О том, как со снегопадом справилась областная столица, читайте на нашем сайте.