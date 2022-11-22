В шести соцучреждениях Тверской области проведены ремонты на субсидии региона

В двух учреждениях социальной защиты Тверской области обновлены системы автоматической пожарной сигнализации. Фото: ПТО

В 2022 году в двух психоневрологических интернатах и четырех домах для престарелых и инвалидов в регионе проведены ремонты по поручению губернатора Игоря Рудени. На это были выделены областные субсидии.

Подробности сообщила пресс-служба правительства региона.

В Ржевском доме-интернате для престарелых и инвалидов и в Удомельском психоневрологическом интернате обновлены системы автоматической пожарной сигнализации.

В Нелидовском психоневрологическом интернате в поселке Загородный и отремонтирована кровля в здании в поселке Загородный, а также в в административном здании и стационарном отделении для престарелых и инвалидов комплексного центра соцобслуживания населения в Краснохолмском округе отремонтированы крыши.

В Михайловском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов в Торопецком районе прошли работы в котельной. Обновлено стационарное отделение для престарелых и инвалидов города Торжка и Торжокского района, приведено в порядок здание банно-прачечного комплекса.