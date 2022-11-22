За выходные в Тверской области остановлено 47 пьяных водителей

47 водителей не прошли "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные, с 18 по 20 ноября, на территории Тверской области состоялись проверки водителей на трезвость. в ходе рейда сотрудниками Госавтоинспекции остановлено 47 водителей с признаками опьянения, 9 из них - в Твери.

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам полиции 02, 102 или 112.