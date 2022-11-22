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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 11:39

В Тверской области задержали рыбака-браконьера

Они выловили рыбы на 240 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Браконьер выловил более 100 экземпляров рыб Фото: УМВД России по Тверской области

Браконьер выловил более 100 экземпляров рыб Фото: УМВД России по Тверской области

На 19 км автодороги Починок - Удомля сотрудники Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области остановили автомобиль с надувной лодкой на крыше. В багажнике мужчина перевозил шесть сетей, вёсла, резиновый костюм и улов.

Добычей злоумышленника стали: сом, судак, плотва, окунь, густера, карась, щука и севрюга - всего более 100 экземпляров. Сумма материального ущерба составила порядка 240 тысяч рублей.

На место выехала следственно-оперативная группа.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 256 УК РФ. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.