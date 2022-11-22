Жителя Твери мошенники обманули на 15 000 рублей

Мужчину обманули на 15 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию с заявлением о краже обратился 38-летний житель Твери. Мужчина рассказал, что неизвестный обманул его на 15 тысяч рублей.

Заявитель сообщил, что по объявлению нашел мастера по строительству и ремонту. При личной встрече мастер обсудил с заказчиком условия ремонта в квартире, взял предоплату и перестал выходить на связь.

Подозреваемого установили сотрудники полиции. Им оказался 42-летний местный житель. Деньги злоумышленник потратил.

Возбуждено уголовное дело.