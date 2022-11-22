В Тверской области при пожаре погиб мужчина

При пожаре в доме погиб мужчина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины 1965 года рождения. Тело было обнаружено 21 ноября в ходе тушения пожара в доме в селе Селище-Хвошня Пеньковского сельского поселения.

Место происшествия осмотрел следователь.

- С целью установления точной причины и условия, при которых имел место факт пожара, назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти, - сообщили в региональном СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.