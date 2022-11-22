Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в ручье Тверской области

Следователи проводят проверку по факту происшествия Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В следственном отделе по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины.

Тело погибшего было обнаружено на берегу ручья Волжского Городенского сельского поселения. Внешние признаки насильственной смерти отсутствуют.

Следователи и сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Назначено проведение экспертизы. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.