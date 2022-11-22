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НовостиОбщество22 ноября 2022 6:02

В Тверской области из-за погоды ухудшилась дорожная обстановка

Объявлено экстренное предупреждение
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области объявлено экстренное предупреждение из-за погоды

В Тверской области объявлено экстренное предупреждение из-за погоды

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тверской области утром, 22 ноября, из-за неблагоприятных погодных условий ухудшилась дорожная обстановка.

Накануне ГУ МЧС России по Тверской области предупредило жителей о ледяном дожде. В течение дня ожидается мокрый снег, возможно налипание на провода электроснабжения. На дорогах - гололедица.

Температура воздуха -1... -6 градусов.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности: при выходе из зданий обращайте внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходите места возможного их падения; будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций. Будьте осторожны при управлении автотранспортом - соблюдайте скоростной режим, избегайте резких маневров.