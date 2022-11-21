На здании школы в Тверской области окрыли доску памяти героя СВО Виктора Глебова

Мемориальную доску открыли на фасаде школы Фото: средняя школа №2 города Конаково

В Конаковской школе №2 прошел торжественный митинг, посвященный открытию доски памяти военнослужащего Виктора Глебова, погибшего в ходе спецоперации.

Виктор Алексеевич Глебов родился 2 декабря 1966 года в городе Красный Луч Луганской области. В 1975 году семья переехала в город Конаково. Виктор учился в городской школе №2, после окончания которой служил с рядах Вооруженных сил в Казахстане. Был командиром отделения, уволился в запас в звании сержант. До начала спецоперации, работал оружейным инспектором в аэропорту Шереметьево.

На службу пошел по контракту. Погиб при выполнении боевых задач. Награжден Орденом мужества.

Мемориальную доску памяти героя установили на фасаде школы.