В Тверской области из-за прорыва теплотрассы жители Кашина остались без горячей воды

Жители остались без коммунальной услуги на два дня Фото: Мария ЛЕНЦ

Кашинской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что из-за прорыва на тепловых сетях муниципальной котельной №3 в районе дома №10 по улице 25 Октября города Кашина жители домов №8 и №10 по улице 25 Октября и № 13а по улице Республиканской остались без горячей воды.

Восстановительные работы длились двое суток, в результате чего время прекращения поставки коммунальной услуги превысило установленный федеральным законодательством период.

Межрайонным прокурором директору МУП внесено представление, подача коммунальной услуги восстановлена, жителям произведен перерасчет платы.

В отношении руководителя учреждения вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновному назначен штраф.