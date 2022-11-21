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НовостиОбщество21 ноября 2022 17:18

В Тверской области из-за прорыва теплотрассы жители Кашина остались без горячей воды

Прокуратура провела проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жители остались без коммунальной услуги на два дня

Жители остались без коммунальной услуги на два дня

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кашинской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что из-за прорыва на тепловых сетях муниципальной котельной №3 в районе дома №10 по улице 25 Октября города Кашина жители домов №8 и №10 по улице 25 Октября и № 13а по улице Республиканской остались без горячей воды.

Восстановительные работы длились двое суток, в результате чего время прекращения поставки коммунальной услуги превысило установленный федеральным законодательством период.

Межрайонным прокурором директору МУП внесено представление, подача коммунальной услуги восстановлена, жителям произведен перерасчет платы.

В отношении руководителя учреждения вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновному назначен штраф.