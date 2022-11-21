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НовостиОбщество21 ноября 2022 16:57

В детском саду Тверской области отремонтировали электропроводку

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Нарушения пожарной безопасности выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Нарушения пожарной безопасности выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Ржевской межрайонной прокуратурой в ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности в детском саду №29 города Ржева.

Установлено, что в раздевалке пищеблока и холодном цехе электропроводка розеток проложена по горючему основанию; в кладовой продуктов электропровода светильника выполнены пожароопасным способом ("в скрутку").

- Перечисленные нарушения могут способствовать возникновению пожара в детском саду, в связи с чем заведующей дошкольного образовательного учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения требований пожарной безопасности устранены, - сообщили в областной прокуратуре.