В детском саду Тверской области отремонтировали электропроводку

Нарушения пожарной безопасности выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Ржевской межрайонной прокуратурой в ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности в детском саду №29 города Ржева.

Установлено, что в раздевалке пищеблока и холодном цехе электропроводка розеток проложена по горючему основанию; в кладовой продуктов электропровода светильника выполнены пожароопасным способом ("в скрутку").

- Перечисленные нарушения могут способствовать возникновению пожара в детском саду, в связи с чем заведующей дошкольного образовательного учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения требований пожарной безопасности устранены, - сообщили в областной прокуратуре.