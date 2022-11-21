16 тысяч учеников получают бесплатное питание в школах Тверской области

Школьники с 1 по 11 классы обеспечены горячим питанием Фото: ПТО

В Тверской области все школьники с 1 по 11 классы из семей с невысоким уровнем доходов обеспечиваются бесплатным питанием в школах. Мера поддержки предоставляется более 16 тысячам учеников.

В 2022 году категория получателей меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием была расширена по поручению губернатора Игоря Рудени. До этого мера предоставлялась только тем учащимся начальных классов, которые посещали группы продленного дня или пользовались подвозом к месту обучения и обратно.

Также упрощена процедура получения данной меры социальной поддержки. Теперь для ее предоставления не нужно подавать дополнительный пакет документов, если семья является получателем ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет или ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.